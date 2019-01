Jindřichohradecko - Náhodným losováním jsme vybrali deset miminek, která jsme vám představili v lednu. Nyní se ucházejí o vaši přízeň v souteži o miminko měsíce ledna.

Vážení čtenáři, od 5. února můžete pravidelně každý den hlasovat pro miminka představená v lednu v Jindřichohradeckém deníku, a to prostřednictvím internetových stránek www.jindrichohradecky.denik.cz nebo hlasovacích kuponů uveřejněných na stránkách novin. Vítězové jednotlivých měsíčních kol pak postupují do hlasování o miminko roku 2015. Od čtvrtka 5. února (od 8 hodin) do pátku 27. února (do 12 hodin) mají čtenáři možnost hlasovat na internetových stránkách Jindřichohradeckého deníku o miminko měsíce ledna. Z jedné IP adresy je možné poslat hlas jen jednou za den. Vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu bude zároveň v tištěném vydání zveřejněn kupon, jehož prostřednictvím bude možné rovněž hlasovat. Kupon bude mít hodnotu pěti hlasů. Vyplněné kupony je nutné do redakce doručit nejpozději do pátku 27. února do 12 hodin. Konečný výsledek pak bude tvořen součtem hlasů získaných prostřednictvím internetové ankety a doručených kuponů. Kromě udělení titulu Miminko měsíce postoupí vítěz do soutěže o nejsympatičtější miminko roku 2015.