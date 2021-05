„Jsem rád, že jsme to nakonec zvládli. Nebylo to špatné, ale pořád to může být lepší,“ řekl hrdina zápasu Dominik Kubalík, který rozhodl prodloužení.

„Vydřené dva body. Jsme za to rádi, musíme jít dál s klidnější hlavou. Další zápas chceme vyhrát,“ dodal jeho parťák z nově složeného útoku Filip Zadina.

Trenérský štáb v čele s Pešánem po dvou porážkách s Ruskem a Švýcarskem přeskupil útoky. Do první formace se postavil ke Kovářovi s Kubalíkem mladík Zadina. A právě tahle trojice se gólově prosadila, vítěznou branku vstřelil v prodloužení Kubalík.

Do sestavy se vrátili Hanzl, Sekáč a Moravčík. Jenže okamžité zlepšení to nepřineslo. V úvodu byli nebezpečnější Bělorusové. Hrubec se měl co ohánět, po teči Platta reflexivně vyrazil. Až v 5. minutě se Češi poprvé osmělili. Kubalík se stahovačkou šikovně uvolnil a z kruhů vypálil, Kolosov byl pozorný.

Muži v červených dresech přidali na obrátkách a začali obléhat běloruské brankoviště. Sklenička se zpoza branky vytočil do palebné pozice, ale běloruského brankáře trefil jen do masky.

Obrovskou gólovku pak zazdil Sekáč, který se zjevil osamocený před Kolosovem, ale puk mezi jeho betony neprocpal. Tlak sílil, šance na české straně přibývaly, ale běloruská zeď odolávala. Gólovou radost nepřinesla ani přesilovka.

Zkraje druhé periody Češi ubránili oslabení, jenže v 26. minutě udeřili Bělorusové. Po zblokované střele vyrazili do rychlého protiútoku a po zmatcích v české defenzivě a smolném odrazu se puk dostal k Šarangovičovi, který střelou pod břevno otevřel skóre. Česká odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Hronek se na modré neukvapil, našel křižným pasem Kováře a ten tečí v polovině utkání vyrovnal.

K obratu pomohla Pešánově družině přesilovka. Zadina na levém kruhu napřáhl a překonal Kolosova, který měl zakrytý výhled. Jenže vítězný gól to nebyl. Češi v poslední třetině vypadli z tempa a devět minut před koncem přišli o náskok. Rozjetý Jerjomenko si našel střeleckou pozici a ztuhlý Hrubec, který neměl tolik práce, byl bez šance.

Czechs get hard-earned win in OT against Belarus tonight. Dominik Kubalik scored at 1:23 of overtime to give @narodnitym first points on #IIHFWorlds.? #CZEBEL #IIHFWorlds @NHLBlackhawks



Check out the highlights.? pic.twitter.com/xCcpR6oz0n — IIHF (@IIHFHockey) May 24, 2021

V prodloužení se český gólman vytáhl. Nejprve vyčapal tutovky Bělorusů a z brejku pak rozhodl o výhře bekhendovou kličkou Kubalík. Bylo to ale znovu trápení…