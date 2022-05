"Kanada neudělala nic, vyloženě jsme jim to dali. Vůbec nevím, co se stalo v druhé třetině. Úplně jsme přestali hrát naši hru a už jsme se do toho nemohli dostat zpátky. Kanada to trestá a těžko vás pustí zpátky do hry," řekl Pastrňák, po jehož vyloučení ve 28. minutě Kanada otočila stav na 2:1.

Pastrňák za vlastní brankou inkasoval zákrok na hlavu od Pierrea-Luce Duboise, útočník Winnipegu mu navíc na zemi ještě vytrhnul hokejku, ale pak od českého kanonýra dostal ramenem. Právě tento z jejich minisoubojů vyhodnotili sudí Jake Rekucki a Lassi Heikkinen jako nedovolený.

"On mi dal vyloženě loket do hlavy. Jel jsem si jen pro hokejku a ten kluk má dva metry. Lehce jsem do něj šťouchnul a on spadl na prd… Myslím, že to nasimuloval," komentoval situaci Pastrňák.

Canada scored three goals in the second period to break a 1-1 tie and skated to a 6-1 win over Czechia to advance to the #IIHFWorlds championship game.



Check out the game highlights ⬇️#CANCZE #IIHFWorlds pic.twitter.com/dHUVAizhTl — IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2022

Vinu za vyloučení si dával, protože Dubois jeho ataku chytře využil. "Samozřejmě, je to blbost ode mě. Moje chyba. Ale jak to rozhodčí posoudili, hlavně ty fauly v druhé třetině. To je… No, nevím," uvedl Pastrňák v narážce například na souboj parťáka z útoku Davida Krejčího z poloviny utkání s Travisem Sanheimem, který centrovi elitní řady svíral hokejku a pak se po odstrčení skácel k zemi. Kanaďané díky gólu Mathewa Barzala při trestu Krejčího zvýšili na 4:1.

"Oni nám za stavu 1:1 dali dva góly z přesilovek. Nepodařilo se nám to odbránit. Od té doby jsme se vůbec nemohli dostat zpátky k naší hře. Je to smutné," řekl Pastrňák. Kanada po přesilovkové brance Krejčího z 8. minuty zahájila 33 sekund před koncem první třetiny obrat díky trefě Dylana Cozense.

"Samozřejmě gól do šatny není příjemný, mohli jsme jít do kabiny za stavu 1:0 nebo 2:0, měli jsme šance. Bohužel se nám nepodařilo dát druhý gól, oni dali do šatny, což vždycky povzbudí. Je škoda, že jsme těch 30 sekund neudrželi," podotkl Pastrňák.

I za stavu 1:4 po druhé třetině ještě Jalonenův tým doufal ve zlom. "Všichni jsme věřili, že to odbráníme a dáme jeden gól. Kdybychom ho dali, může se stát cokoliv. Jenže v první pětiminutovce jsme dostali na 1:5," řekl Pastrňák, který pak ve 47. minutě po faulu na Jakuba Vránu neproměnil trestné střílení.

Familiar foes in the gold medal game, familiar faces in the Power Rankings.? #IIHFWorlds



Read more at ⤵️https://t.co/b8Pt87TQxP pic.twitter.com/zR7JQLoMAJ — IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2022

"To musí být gól samozřejmě. Svým výkonem jsem dneska zklamaný. Takový je hokej. Někdy je ten den, že se tak stane. Je důležité hned po zápase najít motivaci, aby už se to nestalo. Musíme se vyspat a myslet na bronz," prohlásil Pastrňák.

Češi za poslední čtyři zápasy dali jediný gól ve hře pět na pět. "Dneska se to tak nakumulovalo, že jsme ty góly pět na pět potřebovali. Šance tam byly, dvakrát jsme měli únik, jednou nájezd. Nedali jsme to, zamrzí to, jsou to tři góly. Škoda," dodal Pastrňák.