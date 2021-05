Restaurační předzahrádky jsou od pondělí 17. května otevřené. I když počasí rozvolnění nepřálo, lidé v pondělí i v úterý přicházeli na pivo i kávu. A nadšení čišelo z lidí, kteří spolu jen tak seděli a hovořili na zahrádce.

Například do restaurace Jiskra, která je v Jindřichově Hradci přes šedesát let, přišel na zahrádku „na jedno“ Vladislav Šlechta. Muže potěšil půllitr zlatavého moku. Příchozí ale musí respektovat vládní nařízení, nad kterými někteří hospodští kroutí hlavou. U stolu smí venku sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti. Když ale přijede třeba do hospody na oběd pět dělníků jedním autem, tak jeden musí odsednout. Podmínkou k navštívení zahrádky je i negativní test, což někteří restauratéři kritizovali. Sami hosty nekontrolují. Dohlédnout má policie nebo hygiena. Zodpovědnost by ale měla být vlastní každému dospělému a vláda by už lidi měla nechat „volněji dýchat.“