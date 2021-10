Policisté u řidiče autobusu (50 let) provedli dechovou zkoušku, ta ukázala negativní výsledek. Další okolnosti a přesný průběh nehody policisté z Českého Krumlova nadále vyšetřují.

"Při dopravní nehodě utrpěl cyklista velmi vážná zranění, se kterými byl po prvotním ošetření převážen do nemocnice. Přes veškerou snahu lékařů při převozu zraněním podlehl," informovala mluvčí policistů Lenka Pokorná s tím, že nikdo další se při nehodě nezranil. Hmotná škoda způsobená nehodou se odhaduje na nejméně 45 tisíc korun.

Policisté uvedli, že z dosavadního šetření tragické nehody vyplývá, že řidič autobusu mířícího ve směru od Loučovic na Vyšší Brod cyklistu (57 let) patrně přehlédl. Cyklista jedoucí ve stejném směru neměl světlo ani reflexní prvky, a zřejmě proto do něj autobus narazil přední částí.

