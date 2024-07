close info Zdroj: Správa železnic zoom_in Správa železnic oznámila mimořádnou událost u Majdaleny. Doprava stojí. Správa železnic o mimořádné události informuje na síti X. „Na trati 226 u Majdaleny najel vlak do spadlého stromu,“ uvedla s tím, že událost se obešla bez zranění a na místě zasahují hasiči. Doprava na trati bude zastavena zhruba do půl jedné. Vlaková souprava, která momentálně nemůže pokračovat v jízdě vyjížděla před osmou ráno z pražského hlavního nádraží a měla namířeno do Vídně.

Na Jindřichohradecku byla omezena železniční doprava v sobotu 13. července už kolem osmé hodiny ráno. Na trati z Dačic do Telče spadl strom do kolejiště.