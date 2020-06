Když do Židovy Strouhy přijela profesionální jednotka ze stanice Týn nad Vltavou, společně s policisty obvodního oddělení Bechyně, záchranáři zahájili pátrání po osobách s tím, že se jejich hledání přesunulo pod ferratu. Jak informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů, dobrovolní hasiči z Bechyně dali v Židově Strouze na vodu člun a pod ferratovou cestu vyrazili po řece. "Zraněné osoby, které spadly ze skalnatého svahu z přibližně 15 až 20 metrů, byly nakonec nalezeny v místní části Bechyně – v Zářečí. Tam hasiči asistovali lékaři záchranné služby a zdravotníkům při ošetření dvou žen. Oběma byl nasazen krční límec a byla jim ošetřena povrchová zranění," popsala Vendula Matějů.

Velitel zásahu v době, kdy obě ženy byly nalezeny a byly již v péči zdravotníků, odvolal lezeckou skupinu profesionálních hasičů ze stanice Tábor i dobrovolnou jednotku z Bechyně. Obě ženy hasiči uložili a zafixovali do vakuových matrací. Obě pak transportovali do sanitky záchranky, která je odvezla k vrtulníku letecké záchranné služby. Obě ženy byly postupně transportovány do nemocnice. Týnská jednotka zásah ukončila okolo půl deváté večerní.