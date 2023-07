Řady gentlemanů na českých silnicích se opět rozrostly. Ocenění za záchranu lidského života při dopravní nehodě si nově zasloužili Jan Milaberský a Michal Kubo. Oba muži zasahovali v březnu letošního roku u osobního vozidla, které skončilo převrácené na střeše v rybníce. Společnými silami z něj vyprostili sedmdesátiletou řidičku. Za svoji obětavost si odnesli ocenění Gentleman silnic.

Nehoda se odehrála 27. března v ranních hodinách na silnici mezi Lomnicí nad Lužnicí a Dolními Slověnicemi. Jan Milaberský jel jako každý den do práce. Byla zima a lehce sněžilo. „Viděl jsem, jak se v rybníce koupe auto na střeše. Ještě se z něj kouřilo a tak jsem zastavil. Stopl jsem hned první protijedoucí auto, kde jel pan Michal a šli jsme tam oba. Auto plavalo na hladině. Přitáhli jsme ho ke břehu a otevřeli dveře, aby paní mohla ven. Usadili jsme ji do tepla do auta ke kolegovi,“ zavzpomínal na nehodu zachránce Jan Milaberský, který si v pátek v budově městského úřadu v Lomnici nad Lužnicí převzal za svůj čin ocenění.

Titul Gentleman silnic získal i Michal Kubo, který se ale slavnostního předání osobně nezúčastnil. „Neskutečně si vážíme toho, že se oba muži takto zachovali, byli rozvážní a poskytli pomoc. Stává se totiž, že lidé často projedou kolem místa dopravní nehody bez povšimnutí nebo si je v horším případě jen vyfotí,“ připomněla mluvčí jindřichohradecké policie Věra Mžiková. Oba muži kromě certifikátu dostali také dárek v podobě palubní kamery.

Předávání ceny Gentleman silnic se účastnila také žena, kterou oba muži vysvobodili z potopeného vozidla. „Chvátala jsem do práce, protože mi měl přijet jeden milý kolega na přednášku a chtěla jsem tam být ještě předtím, proto jsem jela rychle. Něco se mi mihlo přes cestu, prudce jsem trhla volantem, ale bohužel padal sníh a vozovka byla mírně namrzlá, což jsem si hned neuvědomila, takže mi to podklouzlo,“ popsala den nehody řidička. V první chvíli si prý nebezpečí podle svých slov nepřipouštěla. „Myslela jsem si, že je rybník mělký a stojím střechou na dně, vůbec jsem si neuvědomila, že by se mohlo něco stát a v autě hledala notebook. Měla jsem v něm práci, na které jsem právě dělala a nechtěla, aby se mi počítač utopil. Naivně jsem si myslela, že si dveře auta sama otevřu,“ uvedla žena s tím, že nevědomost člověku nepřidělá starosti.

„Dneska vím, že kdyby pánové včas nezasáhli, tak by bylo zle, protože vzduch v autě by začal časem docházet,“ řekla řidička. Přestože je ráda, že se o její záchraně mluví, přála si zůstat v anonymitě. „Mrzí mě, že reakce na sociálních sítích byly tak moc negativní a překvapilo mě, kolik zla je v lidech. Například když komentovali, že jsem jela do Kauflandu pro slevy, přitom jsem chvátala do práce, abych vydělávala na ty, kteří sedí doma u facebooku a píší jedovaté zprávy,“ vzkázala všem, kteří její osobu negativně komentovali na sociálních sítích, aniž by znali souvislosti.

Gentleman silnic je společný projekt Policie České republiky a Generali České pojišťovny, který vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Od té doby převzalo ocenění už 223 lidí po celé České republice.