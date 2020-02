Řidiče osobáku po vyproštění z auta převezli záchranáři do nemocnice s těžkým zraněním. "Poté zezadu do nákladního automobilu narazilo ještě další osobní auto," popsal Jiří Matzner.

Silnici policisté v místě nehody uzavřeli a začali řidiče navádět na objízdné trasy.

Uzavření komunikace před Dasným znamenalo komplikace třeba i pro některé cestující v dálkových autobusech. Ty zůstaly nechtěně uvězněné v dlouhé koloně vozidel, která se hlavně od Písku záhy u nehody vytvořila. Část cestujících se proto rozhodla raději vystoupit a jít do Českých Budějovic pěšky, nebo čekaly v nedalekém Dasném na odvoz příbuznými.

Samotná havárie se stala mezi Dasným a odbočkou na Čejkovice.

Pěšky vyrazila podél hlavní silnice a přes pole například parta mladých lidí, kteří jeli autobusem do Českých Budějovic. Vyjeli v 8.29 z Žernovic na Prachaticku. "Ještě nevíme, rozhodneme se podle okolností," odpověděl za skupinku David Priadka kousek od místa havárie k tomu, jak se budou dál dostávat do cíle. "Je to nepříjemné," konstatoval jeden mladík z party. Ale Jakub Hauser, který musel i do pole o berlích s kotníkem v ortéze naznačil, že i tak se dá putovat. "Jsem v pohodě," zdůraznil s tím, že už má kus cesty z sebou.

Podle informací Deníku řidič osobního automobilu Citroen Berlingo nejprve přejel do protisměru a narazil do osobního automobilu jedoucího od Českých Budějovic. Nákladní automobil jedoucí od Českých Budějovic se chtěl srážce vyhnout ale Citroen se vrátil do svého jízdního pruhu a došlo k čelnímu nárazu.

Policie již komunikaci otevřela. Místo je obousměrně průjezdné.