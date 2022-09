Zraněno devět lidí

K nehodě byly okamžitě vyslány tři pozemní posádky z Třeboně a Jindřichova Hradce a vzlétl i vrtulník LZS z Plané u Českých Budějovic. Vzhledem k většímu počtu zraněných osob záchranáři vyhlásili takzvanou mimořádnou událost s hromadným postižením osob.

Na Třeboňsku se srazila v noci dvě auta, záchranáři ošetřili devět zraněných

Za nehodou je podle policejního mluvčího Jiřího Matznera pravděpodobně podnapilý řidič. "S vozidlem značky Škoda Octavia přejel do protisměru, kde se čelně střetl s dalším vozem Škoda Octavia. Druhé vozidlo řídila žena, její test na přítomnost alkoholu v krvi byl negativní. Řidič, který je podezřelý ze zavinění dopravní nehody, měl přes tři promile alkoholu v dechu," zmínil.

Skončil s autem ve vodě

V neděli nad ránem pak českobudějovická jednotka zasahovala u nehody osobního auta u Čejkovic. "Auto skončilo převrácené v rybníce Horní Machovec. Řidič čekal na hasiče již na silnici. V rybníce bylo okolo půl metru vody. Hasiči v suchém obleku zkontrolovali, že ve voze není ještě někdo jiný. Poté jeřábem auto otočili zpět na kola a vytáhli na břeh," popsala Vendula Matějů.

Auto na Budějovicku u Čejkovic skončilo 17. 9. 2022 v rybníku Horní Machovec.Zdroj: HZS JČ

Při této nehodě měl řidič obrovskou kliku. "Řidič kamionu nahlásil vozidlo na střeše a v rybníce. Policisté následně zjistili, že na silnici u rybníka sedí svlečený muž, ten je řidičem vozidla, které skončilo v rybníce. Muž nebyl schopen říct, zda byl ve vozidle sám. Řidič pak skončil v nemocnici. Odběr krve ukáže, zda a jak moc řídil alkohol," naznačil Jiří Matzner.

Auto narazilo do zdi domu

Další nedělní nehoda se stala odpoledne v Bavorově, kde podle mluvčí narazilo auto do domu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hasiči ze strakonické stanice prověřili, že zde nahrozí žádné nebezpečí požáru nebo úniku provozních kapalin. Odtah si vyřešil sám řidič.

Auto v Bavorově na Strakonicku 18. 9. 2022 narazilo po střetu s druhým vozem do zdi.Zdroj: Policie ČR

Podle policejního mluvčího Milana Bajcury ve 13.30 hodin na křižovatce silnice II/142 a ulice Vágnerova havaroval jel řidič (roč. nar. 1990) Audi A4 ve směru jízdy z Vágnerovy a na křižovatce nedal přednost vozu značky Opel, které přijíždělo po hlavní silnici od Náměstí Míru. "Po střetu bylo vozidlo odraženo do domu a současně poškodilo dopravní značku Stůj dej přednost v jízdě. Při se nikdo naštěstí nezranil, ale celková škoda dosáhla 102 tisíc korun," přiblížil Milan Bajcura.

Jeden náraz do stromu

K poslední nehodě pak vyjeli táborští hasiči o obci Opařany, kde narazilo auto do stromu. Nehoda se obešla bez vyproštění.

Alkohol za nárazem do ostrůvku

Vyšší množství alkoholu kolovalo v krvi řidiče cizí státní příslušnosti, který v neděli havaroval se svým vozidlem v krajském městě. 35letý muž jel podle Milana Bajcury se svým vozem tovární značky Mercedes Benz C 320 CDI po Husově třídě ve směru od Branišovské ulice k ulici Na Dlouhé louce, kde u Výstaviště nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a s vozidlem najel do zvýšeného ostrůvky na přechodu pro chodce mezi jízdními pruhy. Ten poškodil a pak pokračoval v jízdě až do centra, kde ho zastavila hlídka policistů z obvodního oddělení České Budějovice – město.

Nedělní dopravní nehoda pod vlivem alkoholu v Českých Budějovicích u výstaviště, kde auto narazilo do ostrůvku.Zdroj: Policie ČR

Na výzvu k provedení testu na zjištění alkoholu v dechu se zmíněný muž podrobil, kdy výsledek měření převýšil 2,3 promile. Po pár minutách se test opakoval a zvýšil se o tři desetiny, tedy na 2,6 promile. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz a k další jízdě mu strážci pořádku zabránili odtahem vozidla.