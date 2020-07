Podepsaní občané dle mluvčí radnice Elišky Čermákové požadují řešit jimi tvrzené opakované porušování nočního klidu. Jak upřesnil starosta Jan Mlčák, jde o občany žijící v lokalitě zastoupené petičním výborem ve složení Filip Šolš, Petr Kadlec a Daniel Turnvald.

„Všichni žijí na starém městě, kde jsou úzké ulice, každý zvuk se tam nese. Tito lidé nesouhlasí s tím, že se zejména před provozem podniku Dada Club Kasper v Kostelní ulici, někdy vyskytují hlasití návštěvníci,“ řekl.

ZVÝŠÍ DOHLED

Rada proto schválila odpověď na zmiňovanou petici i návrh řešení. Dle slov starosty spor nechtěli řešit místní vyhláškou, ani policejní hodinou. „To nám nepřipadá jako dobré řešení, takže jsme petentům oznámili, že situaci známe a že ji budeme řešit zvýšeným dohledem městské policie,“ přiblížil první muž radnice.

PODNĚTY OD STRÁŽNÍKŮ

Rada města si vyžádala zprávy z činnosti strážníků. „Kancelář starosty si žádala podněty, kolik jsme tam řešili přestupků,“ uvedl zástupce vrchního strážníka Petr Brabec, že šlo o výkazy za poslední rok a půl.

Podle Jana Mlčáka tyto podklady měly sloužit k objektivnímu dokreslení problému. „Chtěli jsme vědět, zda tam byl zvýšený počet přestupků či jednání, které se neslučuje s tím, jak si myslíme, že by se lidé měli chovat. Nic takového jsme však nezjistili,“ upřesnil s tím, že strážníci v rámci pravidelné obchůzky místo monitorují denně.

O PETICI NEVÍ

Petr Hejda, který v lokalitě žije, o petici ani neslyšel. „Nezaznamenal jsem, že by tu bylo nějaké výjimečné rušení nočního klidu, byl tu nějaký koncert, ale jen do 22. hodiny,“ uvedl pro dokreslení. Nedaleko bydlící Miroslavu Člupkovou s peticí také nikdo neoslovil. „Asi je to jenom nějaký lokální problém. Dole u schodů se schází omladina, ale ty noční klid určitě neruší,“ řekla.

Člen petičního výboru Filip Šorš se odmítl po telefonu vyjadřovat. „Všechny informace najdete v předložené petici. Jsem na dovolené, budu až příští týden,“ odbyl dotaz na problém, který má vadit pouze 11 podepsaným lidem. Jedná se o osoby mající bydliště a podnikatele s provozovnami v této lokalitě.

Problematiku porušování nočního klidu řeší město v různých lokalitách, zejména v centru. Omezení provozní doby a další navrhovaná opatření by dle závěru rady nemuselo ve výsledku skutečně vést k dodržování nočního klidu a pořádku.