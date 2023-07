S kuriózními dopravními nehodami se roztrhl pytel v Třeboni. Strážníci městské policie zasahovali na náměstí, kde řidička trefila bankomat a výlohu. Vyjížděli i k rybníku Svět, kde se do potíží dostala posádka převrácené plachetnice a k požáru trávy, který měl na svědomí kombajn s vadnou brzdou.

Záchranáři vyráželi k rybníku Svět na pomoc posádce převržené plachetnice, naštěstí nebyli potřeba. | Foto: MP Třeboň

Útok na bankomat

Jak popsal za městskou policii Petr Zámek, nevšední havárie se stala v pondělí 3. července 2023 v ranních hodinách na Masarykově náměstí v Třeboni. „Řidička osobního vozu Ford nezvládla řízení svého vozu, vjela do podloubí a tam narazila do výlohy butiku s módním zbožím a bankomatem České spořitelny. Výlohu nárazem rozbila a bankomat posunula směrem do prodejny."

Kolem nehody bylo pochopitelně velmi rušno. „Hlídku Městské policie Třeboň přivolal všímavý kolemjdoucí. Strážníci po příjezdu na místo provedli základní úkony, naštěstí se nikdo nezranil, takže laickou zdravotnickou první pomoc nebylo třeba poskytnout. Majitelka poškozeného domu byla na místě a řidičce přivolala sanitku, protože ta byla silně rozrušena a nebylo zcela jasné, zda je zdravotně v pořádku. Několik minut po příjezdu zdravotnického sanitního vozu přijel na místo i vůz Policie ČR. Policisté si událost od strážníků přebrali a začali vyšetřování," líčí Petr Zámek.

Převrácená plachetnice

Na drama to vypadalo také ve středu 5. července 2023, kdy svědci třeboňským hasičům oznámili, že na hladině rybníka Svět se ve větru převrhla plachetnice a topící se posádka potřebuje pomoc.

Při nehodě u Vranína zemřeli dva lidé. Příčinou mohla být prasklá pneumatika

Lovit ji vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. „Hlídka městské policie na místě usměrňovala dopravu a dohlížela na bezpečnost silničního provozu na křižovatce ulic Budovcova, U Světa a Novohradská. Hasiči mezitím na vodu spustili člun a zahájili záchrannou akci. Zdravotníci se připravovali na přijetí pacientů do své péče. Dvoučlenná posádka plachetnice naštěstí uměla dobře plavat a na břeh se dostala sama," uvedl Petr Zámek k záchranné akci.

Výjezd ale nebyl ani tak zbytečný. „Složky integrovaného záchranného sytému si tak měly možnost reálně ověřit svoji spolupráci a schopnost koordinace," podotkl Petr Zámek.

Kombajn jako žhář

Také další případ měl na svědomí dopravní prostředek či spíše zemědělský stroj. „V pátek 7. července 2023 dopoledne obdržel operátor městské policie Třeboň oznámení o hořící trávě v místní části Holičky, poblíž autobusové zastávky. Hlídka na místě zjistila, že na blízkém parkovišti stojí kombajn, jehož řidič vypověděl, že se mu za jízdy zablokovala kotoučová brzda. Než problém objevil, kvůli silnému tření se brzdy rozžhavily. Jedna z brzdových destiček nevydržela žár, praskla a kus se odlomil. Tento rozžhavený kus spadl do trávníku u silnice. Vinou sucha a vyprahlosti se tráva vzňala a začala hořet plamenem," popsal Petr Zámek celou událost.

Hasiči se od požárů ani nestíhali vracet na své základny. Žhavé peklo pokračuje

Naštěstí neměla vážné následky. „Řidič ihned závadu zjistil, kombajn odstavil a hořící trávu uhasil. Poté zchladil brzdy, aby bylo možno alespoň provizorním způsobem opravit poškození. Hlídka městské policie prověřila, že oheň byl skutečně uhašen. Řidič sdělil, že s opravou si poradí a pomoc hlídky nepotřebuje," uzavřel.