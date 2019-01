České Budějovice - Smrtelná dopravní nehoda se stala ve čtvrtek po 8. hodině na přejezdu v ulici L. Kuby.

Smrtelná dopravní nehoda se stala ve čtvrtek ráno na železničním přejezdu v ulici L. Kuby v Rožnově. Krátce po osmé hodině tu zemřel 57letý muž z krajského města, který vjel ve vozidle Škoda Octavia Combi přímo pod projíždějící rychlík do Lince. Cestovalo v něm 30 pasažérů, všichni naštěstí vyvázli bez zranění a během krátké chvíle je odvezl náhradní autobus.

„Je to strašné. Projížděl jsem přes tento přejezd chvilku před nehodou. Tu jsem neviděl, ale slyšel jsem za sebou strašnou ránu. Přežil to ten člověk?“ dotazoval se krátce po nehodě muž ze sousedství, který si nepřeje zveřejnit jméno. Přiznává totiž, že i on sám tudy někdy jezdí i tehdy, když na přejezdu svítí červená výstražná světla. Až dosud to považoval za celkem bezpečné místo. A není sám, podobně hovořili i další lidé z okolí, kteří zde byli včera ráno přítomní. Podle prvotních informací z předběžných výsledků vyšetřování vjel muž na přejezd ve chvíli, kdy na něm svítila výstražná světla a v provozu bylo i zvukové znamení. Výhled mu však zřejmě velmi zkomplikovalo nízko svítící slunce a blikající semafory proto s největší pravděpodobností přehlédl. Potvrdil to mluvčí drážní inspekce Martin Drápal.

„Podle šetření na místě mimořádné události byla světelná výstražná signalizace v době nehody v činnosti,“ oznámil Drápal. Svou roli mohl sehrát i fakt, že muž přijížděl ve směru od Nového Roudného do Rožnova a rozhled na pravou stranu kolejí, odkud vlak přijel, mu ztěžovala i těsně přiléhající protihluková stěna.

„Lokomotiva po srážce odhodila vozidlo několik desítek metrů daleko do příkopu mimo přejezd. Sama zůstala stát zhruba po čtyřech stech metrů,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Mrtvého muže museli dostat ven z vozidla hasiči. Zůstal totiž zaklíněný uvnitř. Na místě jich zasahovalo 13 a to ze dvou jednotek. Odstraňování následků nehody jim trvalo asi do 11 hodin, kdy byl provoz na trati znovu obnoven.

„Vyprošťovali jsme usmrcenou osobu pomocí hydraulického nářadí. Vozidlo se muselo nejprve samozřejmě zajistit a to tak, že se odpojil akumulátor. Pak jsme ho museli rozstřihat hydraulickými nůžkami, protože řidič byl zaklíněný pod přední palubní deskou. Nakonec se nám ho podařilo vyprostit, ale byl už bohužel mrtvý. Celý zásah byl přitom docela rychlý, trval jen asi tři minuty,“ zmínil velitel zásahu Miroslav Bartoš z jednotky drážních hasičů.

Při dopravních nehodách na jihu Čech letos zahynulo už pět desítek lidí. Oproti loňskému roku to ve stejném období představuje nárůst o tři osoby. Během letních prázdnin řidiči nejvíc havarovali na Jindřichohradecku, kde zemřelo během července a srpna šest lidí. V celkovém součtu však vede Českobudějovicko se 13 mrtvými.

Nejtragičtější letošní nehoda se odehrála 12. června u Hluboké nad Vltavou. Zahynuli při ní čtyři lidé: dva policisté z obvodního oddělení v Milevsku, zadržený civilista, jehož vezli do Českých Budějovic na protialkoholní záchytnou stanici a 19letý řidič vozidla Opel Calibra.

Právě on celou tragédii pravděpodobně způsobil. Vyšetřování ovšem dosud neskončilo, takže je tato verze stále neoficiální. Podle výpovědi příbuzných a blízkých mladík sebevražednými sklony netrpěl, na svém facebookovém profilu však údajně před rokem sám napsal vlastní parte, ve kterém uvedl, že zemře 12. června následujícího roku a to při autonehodě. A tak skutečně zahynul.

Tato tragická událost, která zasáhla životy mnoha nevinných lidí, vyvolala obrovskou vlnu solidarity. Třeba policisté mezi sebou uspořádali sbírku pro pozůstalé rodiny. Předali jim 800 tisíc korun.