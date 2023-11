Policisté v pátek odpoledne šetřili hned dvě dopravní nehody, které se staly před Číměří na hlavním tahu z Jindřichova Hradce na Novou Bystřici.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/VLP Externista

Jak Deníku potvrdila policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová, nehody byly v krátkém časovém úseku a kousek od sebe.

"V 15.45 hodin auto narazilo do stromu. Zraněnou osobu odvezla záchranka do nemocnice. Druhá nehoda se stala kolem 16. hodiny. Jednalo se o střet dvou aut, který by měl být bez zranění," sdělila.