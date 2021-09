Smrtelných nehod na jihočeských komunikacích oproti minulému roku přibylo. To potvrdil i krajský policejní mluvčí Milan Bajcura. „Do konce srpna minulého roku následkem dopravní nehody, nebo do 24 hodin od ní, zemřelo v našem kraji 25 osob, letos už jich je 37,“ upozornil s tím, že jde opravdu o značný nárůst.

V 244 případech sehrál roli také alkohol. „To je srovnatelný počet s loňskou statistkou,“ zmínil. Požití omamných a psychotropních látek odhalili dopravní policisté při 27 nehodách na území kraje. V 73 případech došlo k sražení chodců. „Tři z nich bohužel svým zraněním podlehli,“ konstatoval Milan Bajcura.

Prázdniny byly nejhorší

Ve smutné statistice se negativně zapsaly především poslední dva prázdninové měsíce, kdy policie řešila celkem 921 nehod. „Během července a srpna zemřelo 16 lidí, nejvíce především v srpnu,“ upozornil s tím, že minulý měsíc má na svědomí 11 lidských životů. V těchto posledních obětech figuruje i vysoký podíl cyklistů, během prázdnin zahynuli hned čtyři.

Hlavní příčinou podle Bajcury zůstává nepřiměřená rychlost. „U letošních tragických nehod figurovalo z devadesáti procent to, že se řidič nevěnoval dostatečně řízení, následně vyjel do protisměru, nebo také nerespektoval dopravní značení na křižovatkách a nedal přednost v jízdě,“ upozornil.

Následky dopravních nehod jsou stále častěji fatální. Až třetinový nárůst úmrtí při havárii potvrzuje také aktuální statistika jihočeských policistů. Denně však na jihu Čech policisté evidují průměrně na dvě desítky nehod.

Letos už při dvou nehodách zemřeli na místě dva lidé. „Šlo o cyklisty, které mezi obcemi Kaliště a Zaliny srazil mladý řidič a dvě malé děti, které nepřežily srážku s vlakem na přejezdu u Nedabyle na Českobudějovicky,“ upřesnil Bajcura s tím, že zde Správa železnic kvůli tragédii umístí závory. Na místě jsou podle něj špatné rozhledové podmínky, protože se obec rozrostla téměř k trati a výhledu tak brání budovy.

Tragický víkend

Hned tři lidé zemřeli při dopravních nehodách na jihočeských silnicích o víkendu od 20. do 22. srpna. „Náraz do stromů u Bernartic byl osudným devětačtyřicetiletému muži, pětaosmdesátiletý řidič nepřežil náraz do rodinného domu v Borotíně na Táborsku a další život vyhasl při srážce dvou vozidel u Sobědraže na Písecku,“ popsal Bajcura.

S přicházejícím podzimem by měli řidiči zůstat ve střehu. „Čekají nás měsíce, kdy bude ubývat světlo, s tím pramenící změna viditelnosti, mokré vozovky a spadané listí na silnicích. Proto buďte na tyto situace předem připraveni,“ apeluje na účastníky silničního provozu Milan Bajcura. Během následujících měsíců je také pravděpodobnější srážka se zvěří.

Dopravní policisté také připomínají zásady bezpečné jízdy. „Zásadní je předvídání a dodržování rychlostních limitů na jednotlivých typech komunikací, protože nejčastější příčinou je překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízda v jízdních pruzích a nedání přednosti,“ uzavřel.