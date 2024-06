V úterý 26. června vážná dopravní nehoda zkomplikovala provoz na hlavním tahu z Jindřichova Hradce na Pelhřimov. Střetlo se zde osobní auto s nákladním.

Střet osobního a nákladního auta na hlavním tahu z Jindřichova Hradce na Pelhřimov. | Foto: HZS JČ

Nehoda se stala ve 14.03 hodin, a to před odbočkou na Horní Skrýchov ve směru od Jindřichova Hradce. "Silnice bude kompletně neprůjezdná ještě minimálně hodinu. Řidiči by se měli místu, pokud je to možné, zcela vyhnout. Objízdné trasy vedly přes Horní a Dolní Skrýchov," uvedla po nehodě mluvčí policie Lenka Krausová s tím, že dopravu policisté odkláněli již v Hradci a z druhé strany před odbočkou na Horní Skrýchov.

"V osobním autě cestovali dva dospělí se dvěma nelletilými osobami," doplnila.

Po 16. hodině byla podle mluvčí silnice již kompletně průjezdná.

Na místě zasahovaly záchranné složky, přistál zde i vrtulník.

Podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů se nehoda obešla bez vyproštění. "Zajistili jsme vozy a provedli úklid vozovky. Pro dětské účastníky nehody byl přítomen náš intervent," uvedla.