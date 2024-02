Dva zranění a auto na kaši. To je výsledek noční nehody na silnici z Třeboně na Starou Hlínu. Řidič Volkswagenu Golf se vyhýbal neosvětlenému cyklistovi, který mu nečekaně vjel do cesty.

V noci z pondělí na úterý překvapil řidiče u Třeboně neosvětlený opilý cyklista. | Foto: Policie ČR

Jako ze zlého snu vypadá nehoda, která se stala 5. února 2024 ve 22.|45 hodin na hlavním tahu z Třeboně na Jindřichův Hradec. Nejen, že mají lékaři co dělat s ošetřením zraněných, auto, které havarovalo, je zralé tak akorát do šrotu, ale rozum stát zůstává i nad tím, co je příčinou karambolu. Opilý cyklista bez světel, který navíc kolo krátce před nehodou ukradl.

V noci z pondělí na úterý překvapil řidiče u Třeboně neosvětlený opilý cyklista.Zdroj: Policie ČRTen vjel podle policejní mluvčí Věry Mžikové zcela nečekaně z pravé strany do jízdní dráhy řidiči VW Golf. „Řidič ve snaze vyhnout se střetu strhl řízení vozidla, čímž se dostal do přetáčivého smyku a při nehodě se několikrát s vozidlem otočil kolem své osy. Při tom se od vozidla oddělil motor a vozidlo poté narazilo do kovových svodidel," popisuje nehodu.

Zničené auto není jediným následkem. „Při nehodě došlo ke zranění dvou spolujezdců z osobního vozidla. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 80 tisíc korun," bilancuje. Alkohol policisté u řidiče vyloučili dechovou zkouškou, ale při kontrole cyklisty se nestačili divit. „Dvaatřicetiletý muž, který nehodu způsobil, policistům nadýchal přes dvě promile alkoholu v dechu. Také se jim přiznal, že kolo, na kterém jel, chvíli před tím odcizil z kolostavu u autobusového nádraží v Třeboni," líčí.

K vyšetřování nehody se tak přidává i pátrání po majitelce bicyklu. „Jedná se o dámské jízdní kolo bílé barvy, jehož majitele hledáme. Ten nechť se obrátí na policisty v Třeboni, popřípadě na telefonní číslo 974 244 702," vyzývá Věra Mžiková.