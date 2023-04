Posledních pár týdnů bylo řidiče na silnicích jihu Čech dost náročných. Ještě na konci února se zdálo, že první dva měsíce roku by se mohly obejít bez nehody s tragickými následky. To se změnilo ve středu 22. února večer.

Tragická dopravní nehoda se stala v pátek na křižovatce u Holkova. | Video: Deník/ Zuzana Kyselová

Podle informací mluvčí jihočeských policistů Martiny Joklové se první smrtelná nehoda na jihu Čech stala u Protivína, kde vyhasl život řidiče osobního auta po srážce s kamionem. „Řidič osobního vozidla peugeot jedoucí po vedlejší silnici od Protivína nedal přednost kamionu na hlavní, který jel od Vodňan. Po srážce nákladní auto narazilo do stromu a osobní vůz zůstal pod ním," popsala Martina Joklová. Jen dva dny poté, v pátek 24. února, vyhasl život osmnáctiletého řidiče u Tchořovic na Strakonicku. "Šofér osobního auta pravděpodobně vlivem vysoké rychlosti vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stojícího nákladního auta. Na místě zemřel," uvedla tehdy k nehodě policejní mluvčí. Bilanci únorových nehod s tragickými následky uzavřela nehoda 27. února u Temelína, kde po srážce s kamionem zemřel řidič osobního auta.

Srážka s vlakem, náraz do prodejny

Kritická noc přišla v jižních Čechách z pátku na sobotu 4. března. V Lejčkově na Táborsku narazil řidič Škody Octavia do stromu, zřejmě nezvládl průjezd zatáčkou. „On i další dva spolucestující utrpěli závažná zranění,“ zhodnotila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. O několik hodin později se odehrála tragická nehoda na silnici E55 ve Velešíně. Střet s vozidlem značky BMW tam nepřežil chodec. Mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová uvedla, že muž zůstal po nárazu v bezvědomí a došlo u něj následkem poranění k selhání životních funkcí. "Hasiči se ho před příjezdem záchranářů pokoušeli oživovat, ale vzhledem k závažnosti poranění, která byla smrtelná, byla jejich snaha marná," upřesnila s tím, že záchranáři již nemohli muži pomoci.

Řidiči v Třeboni se za volantem udělalo zle a narazil do obchodu, nepřežil

V sobotu 11. března vzlétl vrtulník záchranářů k nehodě mezi Bošovem a Kameným Újezdem na Českobudějovicku. Po čelním střetu dvou osobních aut tam záchranáři ošetřili tři zraněné lidi. V úterý 14. března, se vyjížděli záchranáři k těžké nehodě v Třeboni. Tam dvaasedmdesátiletý řidič Peugeotu vjel do vchodu prodejny elektra. Nehoda se stala kolem půl deváté ráno a policejní mluvčí Věra Mžiková dodala, že příčinou bylo pravděpodobně selhání srdce. „Řidič vozu zůstal ve svém voze v bezvědomí a došlo u něj k zástavě srdce a selhání životních funkcí. Po vytažení z vozu jej záchranáři resuscitovali, avšak jejich snaha byla marná," popsala. Ve čtvrtek 16. března letěla helikoptéra záchranářů do Strunkovic nad Blanicí na Prachaticko. Na přejezdu se tam srazil vlak s osobním autem. Záchranáři na místě měli podezření na středně těžká zranění v oblasti pohybového aparátu. Vrtulník ženu transportoval do českobudějovické nemocnice. V sobotu 18. března letěl vrtulník pro motorkáře u Přešťovic, který nezvládl jízdu a utrpěl těžká zranění.

Ve Strunkovicích na Prachaticku vjela řidička pod vlak. Letěl pro ni vrtulník

Tragédie se odehrála v pondělí 20. března hodinu před polednem nedaleko železniční zastávky Čápův Dvůr na trati mezi Táborem a Sezimovým Ústím. Rychlík jedoucí z Českých Budějovic do Prahy tam usmrtil sedmapadesátiletou ženu. Policejní mluvčí Martina Joklová krátce po neštěstí uvedla, že chodkyně se zřejmě pohybovala po kolejích mimo oficiální přechod. Naštěstí jen lehká zranění si vyžádal střet traktoru a nákladního auta 21. března u Vodňan.

Nepřežil pád z kola, ve Větřní zemřela pedatrička

Nejen řidiči, ale také cyklisté jsou při jízdě ohroženi a životech. Jednou takovou tragédií je ta z 22. března, kdy všechny složky integrovaného záchranného systému jely do Mlýnů na Trhosvinecku. Sedmdesátiletý cyklista na elektrokole tam vyjel mimo silnici do potoka. Přivolaní záchranáři mohli pouze zkonstatovat smrt cyklisty. „Podle záchranářů muž utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedla krátce po nehodě mluvčí Martina Joklová.

Tragická nehoda. Cyklista na elektrokole nepřežil pád do potoka u Trhových Svinů

Jinou smrtelnou nehodu vyšetřovali jihočeští policisté o dva dny později, v pátek 24. března mezi Stálkovem a Matějovcem na Dačicku. Muž na motorce jel zřejmě příliš rychle, v zatáčce vyletěl mimo silnici a trefil kmen vzrostlého stromu. Motocyklistu a havarovaný stroj pak našel náhodný svědek, který událost ohlásil na 158 a na místo byly povoláni záchranáři. „Muž zemřel ještě před naším příjezdem a záchranáři mu tak již nemohli nijak pomoci, další posádka a vrtulník byli odvoláni a na místo byl přivolán koroner," popsala mluvčí záchranářů Zuzana Fajtlová.

Tragická nehoda. Řidička auta u Holkova nepřežila srážku s kamionem

Ve stejný den 24. března se odehrála tragická nehoda na křižovatce poblíž Holkova na Českokrumlovsku, kde se střetlo nákladní auto s osobním. „Řidička osobního auta, která vyjížděla z vedlejší silnice od obce Prostřední Svince na hlavní, srážku nepřežila," řekla policejní mluvčí Martina Joklová. Vyhasl tam život dětské lékařky z Větřní. Ve středu 29. března se odehrála nehoda na hlavním tahu silnice ze Strakonic na České Budějovice. U Libějovic narazil řidič karavanu do stromu z místa nehody ho transportoval vrtulník do nemocnice v Českých Budějovicích. Vrtulník zasahoval také ve čtvrtek 30. března na Táborsku. Tam se totiž došlo ke střetu vlaku s chodkyní. „Žena utrpěla vážná mnohočetná poranění v oblasti hlavy, hrudníku a končetin a upadla do bezvědomí. Záchranáři bezmála hodinu bojovali o její život a poskytli jí přednemocniční akutní intenzivní péči v plném rozsahu. Ve vážném stavu byla následně letecky transportována na ARO nemocnice ČB," informovala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Zuzana Fajtlová.

Ani posledn březen se neobešel bez nehod. První a hrozivě vypadají se stala hned v sedm ráno na Strakonicku u Přešťovic. Mladého řidiče z místa transportoval vrtulník. Šofér se dokázal naštěstí z auta, které se několikrát otočilo přes střechu, dostat sám. Se záchranáři komunikoval, ale utrpěl středně těžká zranění. V poledne pak vyjížděli záchranáři do Břehova, kde žena za volantem citroenu narazila do stromu a zůstala v autě zaklíněná. "Vyproštění bylo velice náročné, zraněnou řidičku hasiči předávali zdravotníkům po více než dvaceti minutách. Museli použít téměř vše, co k vyproštění je potřeba hydraulické nůžky, hydraulické rozpínací zařízení, rozpínací válec, aby hlavně uvolnili řidičky nohy," uvedla k nehodě mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Příčiny obou pátečních nehod policisté vyšetřují.

Nehody na jihu v roce 2023:

- V lednu policisté evidují 340 nehod bez tragických následků, 8 lidí bylo zraněno těžce a 132 lehce. Alkohol byl na vině nehody ve 23 případech.

- V únoru se stalo 614 nehod, při nich zemřeli 3 lidé, 13 osob bylo těžce zraněno a 223 účastníků se zranilo lehce, v 45 případech byl na vině nehody alkohol.

- Policejní statistika za březen zatím není k dispozici.