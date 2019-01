České Budějovice – Sto tisíc korun dostane podle rozhodnutí vrchního soudu matka holčičky, kterou den po narození upustila zdravotní sestra na zem.

Stotisícové odškodnění za trauma, které prožila těsně po narození dcery, dostane od českobudějovické nemocnice jedna z jejích někdejších klientek. Říjnový verdikt krajského soudu v úterý potvrdil Vrchní soud v Praze.

Pouhý den po narození, 23. února 2008, miminko upustila ošetřující sestra na zem. Dítěti následkem pádu praskla temenní kost. Zranění zřejmě nezpůsobilo novorozenému děvčeti žádné trvalé následky, matka ale u soudů argumentovala silným traumatem, kterému tehdy byla v důsledku události vystavena, psychickou zátěží, nejistotou a obavami o zdraví a život dítěte.

Podle soudkyně Dagmar Javůrkové byly a jsou „obavy matky naprosto na místě“. Jak uvedly Lidové noviny, zástupce nemocnice František Šimák namítal, že by měla stačit omluva. Argumentoval neexistencí trvalých následků a požadoval, aby utrpení matky změřil další posudek. Že si dítě z úrazu zřejmě neponese trvalé následky, nehraje ale podle soudkyně roli. „Jde zde výhradně o nárok matky. Pokud by dítě bylo poškozené, šlo by o nárok dítěte,“ řekla. Dodala, že kvůli nehodě „nemohlo dojít k přirozenému a normálnímu kontaktu“ matky a novorozené dcery, což se prý „snad v budoucnosti neprojeví“.

Podle právníka žalobkyně Jana Schramhausera nemocnice po nehodě taktizovala, když rodině nabídla čtvrtmilionové vyrovnání za slib mlčenlivosti, ale nabídku později stáhla. Zástupce nemocnice František Šimák ale takové úmysly odmítl.