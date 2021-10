"Hasiči ihned zahájili vyprošťování a během čtvrt hodiny osobu předávali zdravotníkům. Zraněná osoba byla do nemocnice transportována letecky. Současně s vyproštěním jednotka provedla zajištění místa nehody, zabezpečení proti vzniku požáru a kontrolu úniku provozních kapalin. Nákladní auto s přívěsem zůstalo po nehodě ležet mimo vozovku převrácené na bok. Jako posilová jednotka proto k nehodě vyjel vyprošťovací automobil ze stanice Jindřichův Hradec. Po úklidu komunikace pak hasiči okolo 19. hodiny zahájili vyprošťování nákladního auta z příkopu. Přibližně za půl hodiny později pak bylo auto vyproštěno a mohlo být naloženo na vůz odtahové služby," přiblížila Vendula Matějů.

O dalších přibližně 200 metrů dál se pak stala další nehoda – nákladního automobilu. Ten skončil v příkopu. Velitel zásahu si proto vyžádal vyprošťovací automobil z jindřichohradecké stanice. "Hasiči vyprošťovacím automobilem vytáhli havarované nákladní auto, které sjelo do příkopu při otáční," popsala mluvčí s tím, že nehoda se obešla bez zranění.

Mluvčí hasičů Vendula Matějů nabídla podrobnosti: "Nehoda byla původně ohlášena s nutností vyproštění zraněných osob. Vyproštění nakonec nebylo potřeba. Záchranná zdravotnická služba ošetřila a do nemocnice odvezla dvě zraněné osoby. Dačická jednotka zajistila havarované vozy protipožárním opatřením a opatřením proti úniku provozních kapalin. Nehodu si následně převzali k šetření policisté."

Profesionální jednotka hasičů ze stanice Dačice byla ve 12:57 vyslána do Příhodovy ulice v Dačicích, kde se na křitovatce silnic č. 151 a 406 stala nehoda dvou osobního auta a dodávky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.