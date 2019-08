Majdalena - S více než dvěma a půl promilemi řídil cizí auto, které naboural.

Policisté se zabývají případem z nedělního odpoledne. Zhruba kolem půl druhé hodiny se muž cizí národnosti měl zmocnit cizího auta a vyrazit s ním ve směru od Branné na Majdalenu. Asi kilometr před Majdalenou při projíždění levotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a poté, co dostal smyk, přejel k pravé krajnici. Tam sjel do příkopu a narazil do mostu s propustí. Auto se při nárazu převrátilo na střechu.