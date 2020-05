O nehodě, po které zmizel řidič havarovaného auta, již Deník informoval. "Dle zajištěných stop pravděpodobně řidič při projíždění levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace a jiným okolnostem, které bylo možno předvídat, po projetí zatáčky vyjel na pravou nezpevněnou krajnici, kde se vozidlo dostalo do smyku, v kterém vyjelo přes celou šíři vozovky vlevo mimo komunikaci, kde narazilo do několika vzrostlých stromů. Nárazem byl jeden stromů přeražen a upadl přes celou šíři vozovky a auto skončilo vpravo mimo komunikaci. Po dopravní nehodě podezřelý řidič místo bez splnění zákonných podmínek opustil," popsal policejní mluvčí Milan Bajcura.

Pohřešovaného Petra Gladicse viděli naposledy jeho rodiče v neděli 24. května v době kolem 17:00 hod., kdy uvedl, že jede svým osobním motorovým vozidlem značky Škoda Fabia, rz: 6C4 7631, do obce Suchdol nad Lužnicí, kde vozidlo zanechá a dále bude vlakem pokračovat do Třeboně, aby se setkal s kamarádem. Den na to policisté našli jeho auto havarované u Majdaleny.

Policisté následně zjistili majitele vozidla a hledali ho v místě trvalého bydliště, kde však rodina o něm nemá žádné informace. Sami následně požádali policisty o pomoc při pátrání po pohřešovaném.

"Po uvedeném muži již pátráme druhý den, zatím bez pozitivního výsledku, kdy se do akce zapojilo několik desítek policistů, hasičů i místních dobrovolníků. Použili jsme i policejní vrtulník s termovizí," uvedl Milan Bajcura. Obrátil se také na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po pohřešovaném řidiči.

"Kdo byl měl jakékoli poznatky jak k popsané dopravní nehodě, mohl i řidiči pomoc nebo by přímo věděl, kde se pohřešovaný nachází, ať nás kontaktuje na lince tísňového volání 158," vyzývá policejní mluvčí.

Zdroj: Policie ČR

Petr Gladics, roč. 1994, bytem Rapšach (u Suchdola nad Lužnicí) Popis: 175 cm vysoký, hubené postavy, černohnědé krátce střižené vlasy, zelenohnědé oči, hladce oholen. Oblečen: černá mikina na zips s bílý rockovým motivem s kapucí, tmavomodré rifle, hnědozelené kotníčkové tenisky.