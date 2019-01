Dolní Žďár, Jindřichohradecko – Ještě za sebou nemáme ani dva týdny prázdnin a už na Jindřichohradeckých silnicích zbytečně vyhasly dva lidské životy a další člověk zemřel v kolejišti po nárazu vlaku.

Tragický střet kamionu s osobním autem u Dolního Žďáru. | Foto: Deník/Renata Pávková

V pondělí odpoledne tragická dopravní nehoda u Dolního Žďáru na nejméně hodinu uzavřela silnici od Jindřichova Hradce na Třeboň.

„Řidič (38 let) osobního automobilu, ve kterém jelo pět dětí v autosedačkách a manželka, z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru, kde se auto srazilo s kamionem. Muž zraněním po nehodě podlehl,“ uvedl včera vedoucí jindřichohradecké služby dopravní policie Karel Kotil. Doplnil, že byla nařízená zdravotně zjišťovací pitva.

Ostatní jako by zázrakem vyvázli většinou s oděrkami.

„Jela jsem autobusem domů a přijeli jsme k nehodě asi dvě minuty po tom, co se stala. Hasiči museli zraněného vystřihat z auta. Domů jsem nakonec jela se sousedem, co stál za námi v koloně. Řidič autobusu mi potom říkal, že přiletěl i vrtulník, ale nakonec, bohužel, již odletěl zpět prázdný, protože zraněný mezitím zemřel,“ popsala nepříjemný zážitek jedna z cestujících v autobuse.

Další vážná nehoda se stala kolem půl jedenácté v noci u Suchdola. Zde podle Kotila řidič osobního auta předjížděl a blatníkem zachytil o protijedoucí cyklistku. Ta byla odhozena ještě na čelní sklo.

„Ženu s vážným poraněním hlavy a zlomeninami horních i dolních končetin zdravotníci uložili na vakuovou matraci a po stabilizaci převezli na ARO českobudějovické nemocnice,“ sdělila mluvčí záchranky Petra Kafková.

Ačkoli letošní statistika dopravních nehod vypadala na Jindřichohradecku pro řidiče ještě před několika dny ve srovnání s loňskem velice povzbudivě, dnes je jasné, že pomalu začíná kopírovat nešťastný nástup loňského léta. Vloni touto dobou bylo celkem sedm mrtvých a nyní je jich i s pondělní nehodou už pět a když připočteme cizinku sraženu na kolejích u Českých Velenic, jsme na šesti.

Právě hlavní tah na Třeboň se svými zatáčkami patří k velmi nebezpečným. Ale vedoucí jindřichohradecké dopravní policie Karel Kotil upozorňuje, že s ohledem na hustotu provozu je počtem tragických nehod nejnebezpečnější hlavní tah z Jindřichova Hradce na Prahu.

„Nezbývá, než donekonečna připomínat opatrnost a dodržování pravidel,“ zmínil Kotil s tím, že by asi lidé měli daleko častěji vidět drastické záběry z nehod. Možná by ubylo zbytečného riskování.