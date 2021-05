V první dubnový den v 05:25 hod. jel 47 letý řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Superb, po silnici I/23 mezi obcemi Jindřichův Hradec – Rodvínov, kdy se zřejmě při předjíždění druhého jedoucího vozidla plně nevěnoval řízení a po přejetí do levého pruhu narazil do stojící osobního vozidla tovární značky Volkswagen Touran. Při nárazu se lehce zranil uvedený řidič a lehce se zranil řidič z druhého vozidla.

Během vyšetřování strážci pořádku provedli test na zjištění návykové látky v dechu, kdy výsledek vykázal více jak 0,7 promile. I po pár minutách opakovaný test se nikterak nelišil. Druhý řidič měl negativní výsledek, byl však zraněn do té míry, že ho zasahující posádky Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje transportovala do nemocnice, kde ho po ošetření předali do domácího léčení. To probíhala po dobu 5 týdnů.

Na základě doložené lékařské zprávy měli policisté podklady pro zahájení trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu Ublížení na zdraví z nedbalosti, kdy si pravděpodobný viník nehody převzal sdělení podezření.

Druhý případ byl zjištěn 15. dubna 2021 před 20:00 hod., kdy mladík (roč. 2001) řídil osobní vozidlo tovární značky BMW 530 D, v Třeboni po Rybářské ulici, kdy se zřejmě plně nevěnoval řízení svého vozu, nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a vyjel mimo komunikaci na travnatou odstavnou krajnici, kde havaroval do odstaveného návěsu tovární značky PANAV. Na místě byli prve vyslání třeboňští policisté, kteří zajistili prostor nehody a u řidiče provedli test na zjištění návykové látky v dechu přístrojem Dräger, kdy výsledek převýšil 1 promile. Opakovaným testem bylo uvedené množství potvrzeno.

Na základě tohoto zjištění mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Po příjezdu kolegů z Dopravního inspektorátu jim případ předali k dalšímu opatření. Mladík si ve čtvrtek tohoto týdne převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

Oba případy během dvou týdnů poputují na okresní státní zastupitelství a posléze oba „řidiči“ mohou očekávat potrestání před soudcem okresního soudu.

Milan Bajcura, mluvčí jihočeských policistů