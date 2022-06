Policisté podle mluvčí Martiny Joklové měli pouze orientační adresu, kde by se mohl nacházet. Hlídka prachatických policistů, ve složení prap. Petr Balek a nprap. Pavel Špiroch, však díky dobré místní a osobní znalosti dorazila k místu, kde by mohl muž pobývat.

"Jednalo se o panelový dům na sídlišti v Prachaticích, ve kterém se okamžitě začali na muže doptávat. Jedna z obyvatelek jim uvedla, že by se mohl nacházet ve sklepních prostorách domu. Dveře do sklepa byly uzavřeny a opatřeny koulí z vnější strany. Policisté, když uslyšely chrčení za dveřmi, na nic již nečekali a ihned dveře vykopli. Po vniknutí do sklepa uviděli muže, jak visí za krk na umělohmotném pleteném laně, které měl připevněné na teplovodní trubce u stropu. Byl v bezvědomí a vydával chrčivé zvuky.," popsala dramatické okamžiky mluvčí.

Prap. Špiroch okamžitě uchopil muže za nohy a snažil se jej nadzvednout a jeho kolega prap. Balek provaz přeřízl. "Ihned dali muže do stabilizované polohy a odmotali utažené lano z krku, zaklonili mu hlavu, zkontrolovali ústní dutinu, čímž mu zprůchodnili dýchací cesty. Po chvíli začal muž reagovat na bolestivé podměty a nabyl vědomí. Muže si následně převzala přivolaná zdravotnická záchranná služba a převezla jej do nemocnice," pokračovala Martina Joklová a dodala, že včasné vypátrání muže, kde sehrály roli opravdu sekundy, a následná první pomoc zasahujících policistů měla při jeho záchraně zásadní podíl.