Člunek - Tragická nehoda se stala ve čtvrtek okolo půl desáte dopoledne před obcí Člunek na hlavním tahu z Jindřichova Hradce na Dačice.

Ve čtvrtek dopoledne u Člunku narazilo osobní auto do stromu. Ve vraku zahynula spolujezdkyně. | Foto: Deník/Lenka Novotna

Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera řidič (48 let) s vozidlem Renault 19 vyjel mimo silnici a auto čelně narazilo do stromu. "Utrpěl těžké zranění a z vraku ho museli vyprostit hasiči. Byl ošetřen a následně vrtulníkem transportován do nemocnice," uvedl.

Spolujezdkyně (25 let) na místě podlehla zraněním.

Jak vyplynulo z prvotního šetření dopravních policistů a kriminalistů, řidič podle policejního mluvčího Milana Bajcury pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy. "Po projetí zatáčky vozidlo dostalo smyk, sjelo ze stráně, otočilo se o 180 stupňů a poté se převrátilo střechou ke stromu," popsal možné události.