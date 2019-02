Jindřichohradecko –Záchrana kočky ze střechy domu minulý týden v Přesece patřila k zásahům hasičů na Jindřichohradecku v uplynulém týdnu.

Jak informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů, hned v pondělí ráno hasiči byla jednotka u nehody za Horní Pěnou. Ve středu hasiči na hradeckém sídlišti Vajgar transportovali na žádost záchranky pacienta do sanity. A ve čtvrtek na stejném sídlišti si připsali technický zásah v podobě nouzového otevření dveří bytu.

V pátek nemuseli vyjíždět ani jednou, zato v sobotu profesionálové zasahovali hned u dvou nehod. První se stala po 15. hodině v Jindřichově Hradci ve Václavské ulici, kde se po nehodě osobní automobil přetočil přes střechu. „Vyproštění nebylo potřeba, zdravotníci ZZS si do své péče převzali jednu zraněnou osobu. Zajistili auto proti požáru a proti úniku provozních kapalin a zásah ukončili závěrečným úklidem komunikace," popsala mluvčí.

O chvíli později se střetla tři auta u Rodvínova. Jeden člověk zemřel. „Na místo okamžitě vyjeli se dvěma cisternami profesionální hasiči ze stanice Jindřichův Hradec, zdravotnická záchranná služba a policisté. Zdravotníci si do své péče převzali šest zraněných osob, které po stabilizaci rozvezli do nemocnic. Zasahující hasiči vyprošťovali všechny zraněné a spolupracovali se zdravotníky při jejich ošetření a naložení do sanitek. Zároveň havarovaná auta zajišťovali proti požáru a proti úniku provozních kapalin. Po ukončení záchranných prací osádka jedné cisterny krátce před půl pátou odjela zpět na základnu. Osádka druhé cisterny vyčkala do ukončení dokumentace nehody Policií ČR a poté komunikaci uklidila. Zásah pro hasiče skončil před 21. hodinou," popsala Vendula Matějů.

V neděli před polednem hasiči z Třeboně u Novosedel odstranili strom nebezpečně nahnutý nad silnicí. V Zahrádkách pak profesionálové snesli pacienta do sanity a v Jindřichově Hradci v Nušlově ulici provedla jednotka nouzové otevření dveří bytu.