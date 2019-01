Dolní Dvořiště - Jaké nebezpečí číhá poblíž křižovatky u Dolního Dvořiště, netušil řidič jedoucí noční tmou ve Škodě Felicii. Na silniční úsek, ke kterému se blížil, vnikl totiž dobytek.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/František Kuba

Zatímco jedna oběť zůstala ležet na místě, druhá kamsi zmizela.



„Sloužili jsme noční, když nám v pátek zhruba kolem 21.30 hodin operační nahlásil, že se na silnici poblíž Rybníka pohybují dvě krávy,“ vyprávěl kaplický policista František Marek.

„Okamžitě jsme tam sice vyjeli, ale bohužel, než jsme na místo dojeli, stala se ta dopravní nehoda.“

Český řidič ve felicii, který právě jel směrem z Lipenska k Dolnímu Dvořišti, měl smůlu.

Krávy byly totiž navíc černé, dokonale splývaly s vůkolní tmou, takže živou překážku spatřil na poslední chvíli.

Do krav narazil řidič v plné rychlosti. Nárazem se auto roztočilo a narazilo do protijedoucího peugeotu řízeného rakouským řidičem.

„Oba řidiči utrpěli lehká zranění. Rakouský řidič zavolal sanitku z Freistadtu. Český řidič si pořezal tvář o rozbité přední sklo. Měl štěstí. Dobytek je dost vysoký, takže tělo jedné z krav sjelo po kapotě do čelního skla. Kapota byla smáčklá až k přední sedačce,“ líčil dále František Marek.

Na místě zůstala ležet mrtvá kráva, druhá zmizela neznámo kam.

Téměř tři hodiny trvalo, než byla vozovka zpřístupněna v obou jízdních pruzích.

Vše se ještě šetří

Českého řidiče odvezla záchranka ještě před příjezdem hasičů, kteří vyčistili silnici a pomohli pracovníkům zemědělského podniku Zemav Rybník s odstraněním mrtvé krávy z vozovky.

Celou událost a to, jak dobytek vnikl na silnici, šetří Skupina dopravních nehod.

„Zemědělci říkali, že krávy musely ohradník někde protrhnout, protože mají pastviny ohraničené. V noci se ale místo protržení nepodařilo najít,“ dodal na závěr praporčík Marek.