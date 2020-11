Řidič s osobním automobilem Škoda Octavia jel koncem října opilý po silnici ve směru od obce Číměř na obec Horní Pěna. Avšak jízdu zakončil nárazem do stromu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Případ popsala policejní mluvčí Hana Millerová. „Při projíždění mírné pravotočivé zatáčky ve vzdálenosti 1,6 km za obcí Číměř se pravděpodobně náležitě nevěnoval řízení, když najel na levou nezpevněnou krajnici a dále do silničního příkopu, kde následně s vozidlem narazil do vzrostlého stromu,“ uvedla. Mladý muž se lehce zranil, byl převezený do nemocnice v J. Hradci.