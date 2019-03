Jindřichův Hradec - Případem dopravní nehody, která se stala 16. ledna, se stále zabývají policisté z města nad Vajgarem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

Karambol, který se přihodil krátce po půl sedmé ráno ve středu 16. ledna na křižovatce ulic Nádražní a Miřiovského, popsala jindřichohradecká policejní mluvčí Hana Millerová. „Při odbočování z ulice Nádražní do ulice Miřiovského, ve směru do Pražské ulice, nedala řidička přednost chodkyni, která přecházela silnici po přechodu pro chodce ve směru od nádraží do centra města, a srazila ji,“ sdělila s tím, že při nehodě došlo ke zranění chodkyně. Řidička ovšem neváhala a ihned po srážce převezla zraněnou chodkyni do místní nemocnice.