Strážkovice – V požární nádrži skončily v autě dvě cizinky v pondělí ráno.

Z vozidla, které porazilo dva sloupky a tři pole plotu kolem nádrže a zůstalo na střeše, je podle starostky obce Hany Halamové vytáhli pracovníci z vozidla odklízející sníh.



„Když jsem přišla, řidička ležela na břehu na boku, už dýchala a lidé ji poskytovali první pomoc. Také předtím zavolali policii, záchranku, hasiče,“ vylíčila Hana Halamová.

Spolujezdkyni, která na tom byla lépe, zavedla starostka do své kanceláře, kde ji poskytla své oblečení, které má pro případ terénní práce, a uklidňovala ji. Ženu, s níž se domlouvala rusky, pak s řidičkou odvezli záchranáři do nemocnice. Horký čaj nabídla starostka i mužům, kteří posádku z vody a auta vyprostili.



Podle policejního mluvčího Milana Bajcury zřejmě řidička jela rychleji, než bylo na sněhem pokryté silnici možné, a nezvládla řízení.



„Nezvládla zatočit a pokračovala rovně až do nádrže,“ uvedl mluvčí s tím, že totožnost žen zjišťují policisté v nemocnici.