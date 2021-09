Osudný mu byl zřejmě jeden z nárazů do překážek mimo silnici. Když policisté spolu se záchranáři a hasiči dorazili na místo nehody mezi Chyškami a Ratiboří, senior, kterého bylo nutné z havarovaného auta vyprostit, již nejevil známky života.

"Dle zjištěných skutečností jel muž (roč. 1954) s osobním vozidlem tovární značky Škoda Octavia s přívěsným vozíkem, kde měl naložen stavební materiál a pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem nákladu a profilu komunikace. Z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde pod svahem narazil do mysliveckého posedu a poté ještě do vzrostlých stromů. Podlehl následkům zranění neslučitelných se životem," uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.