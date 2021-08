Pravidelné školení první pomoci pro Městskou policii v Táboře se nedávno znovu osvědčilo v praxi. Strážníci Petr Bohuslávek (54) a Jiří Rýc (27) se jako první dostali ke zraněnému po železniční nehodě a díky správnému úsudku a rychlému zásahu mu tak zachránili život.

Strážníci Městské policie Tábor Petr Bohuslávek (54) a Jiří Rýc (27) poskytli bezodkladnou přednemocniční péči zraněnému muži na kolejích v zastávce Čápův Dvůr. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Během své dvaadvacetileté praxe už Petr Bohuslávek zažil mnohé. Školení od záchranářů považuje za velmi užitečné. „Během těch let služby jsem znalosti a dovednosti nabyté na těchto kurzech využil nesčetněkrát,“ uvedl s tím, že strážníci vyjíždí na území města a do městských částí ke rvačkám, zraněným osobám, lidem v bezvědomí i požárům. Výjimkou nejsou ani různé krizové situace mezi bezdomovci, uživateli drog, podnapilými či lidmi, co se rozhodli sáhnout si na život.