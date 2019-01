Jindřichohradecko – Mnozí lidé si užívali prodloužený slunečný víkend, což se i odrazilo na počtu dopravních nehod.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Policisté na Jindřichohradecku poslední dubnový den zaznamenali čtyři nehody a další na prvního máje. Zranilo se celkem pět lidí, z toho jeden těžce, a škoda dosáhla 280 tisíc korun.



O nic lepší to nebylo ani o víkendu, kdy policisté vyjeli od pátku do neděle k pěti nehodám a dalších pět řidiči řešili přes euroformulář.



Nejzávažnější nehoda se stala v pondělí odpoledne mezi Suchdolem a Majdalenou. V té době se připravovalo v Suchdole stavění májky, ale dobrovolní hasiči místo toho dvě minuty od vyhlášení poplachu vyjeli na zásah. Když se vrátili, tak už májka stála.



Podle policejní mluvčí Hany Millerové se v zatáčkách u železničního přejezdu srazila dvě auta. Řidič a spolujezdkyně ve fabii utrpěli zranění. Druhý šofér z jaguáru, který nehodu zavinil, neposkytl pomoc a utekl. „Na místě nehody jsme podávali předlékařskou pomoc až do příjezdu záchranky a udělali jsme protipožární opatření. Poté jsme společně s profesionály z Třeboně pomohli s transportem zraněných do sanitních vozů a odtud se transportovalo ještě do vrtulníku," popsal zástupce velitele dobrovolné suchdolské jednotky Ondřej Vajo.



Mezi sváteční nehody patřil na čarodějnice i pád z kola nezletilé cyklistky ve 22.20 hodin v Dolní Pěně, která nadýchala téměř jedno promile alkoholu. Ten byl příčinou ještě jedné nehody.



Podle policejní mluvčí Hany Millerové s hezkým počasím na silnicích přibyli jak cyklisté, tak i motorkáři a řidiči by měli být opatrní. A první nehoda na motocyklu na sebe nenechala dlouho čekat.



V sobotu v poledne jel motocyklista na hondě od Dolního Bolíkova na Slavonice. V zatáčce v důsledku nepřiměřené rychlosti vyjel mimo silnici a v příkopu narazil do pařezu. Po ošetření byl letecky transportován na traumatologické oddělení českobudějovické nemocnice.



Rychlost stála i za nedělní nehodou mezi Horní Radouní a Světci. Renault po projetí zatáčky havaroval a zranění utrpěl jak šofér, tak i jeho spolujezdkyně.