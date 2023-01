"Cizinec s kamionem zabloudil u Čimelic na stavbu D4, kde na uzavřené komunikaci uvízl s kamionem na železničním přejezdu a střetl se s projíždějícím osobním vlakem. Řidič kamionu a další dvě osoby zraněny, na místě zasahoval i vrtulník. Zraněn byl řidič nákladního vozu, strojvedoucí a jeden z cestujících," upřesnila policejní mluvčí.

Jihočeská záchranná služba podle mluvčí Zuzany Fajtlovéí vyslala dvě pozemní posádky z Čimelic a Blatné. "Dva cestující z vlaku utrpěli lehká zranění končetin a hlavy a byli po ošetření převezeni do pískecké nemocnice. Strojvůdce při střetu utrpěl lehké zranění hlavy a po ošetření byl převezen do strakonické nemocnice. Řidič nákladního automobilu utrpěl pohmožděniny v oblasti hrudníku a zad a po zajištění byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice," sdělila rozsah zranění Zuzana Fajtlová.

Výluka kvůli nehodě se na trati Protivín - Beroun je podle informací Českých drak naplánovaná zhruba do 12.17 hodin.