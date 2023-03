V pátek 24. března dopoledne se na hlavním tahu z Jindřichova Hradce na Dačice, a to u Hospříze střetlo osobní auto a dvě dodávky.

Podle policejní mluvčí Věry Mžikové nehoda přinesla pravděpodobně jedno zranění, ale kvůli vyšetřování události byla silnice před polednem zcela uzavřená a policisté dopravu odkláněli přes Blažejov.

Srážka tří aut u Hospříze na silnici z Jindřichova Hradce na Dačice.Zdroj: Policie ČR

"Dodávka jedoucí od Dačic odbočovala vlevo na Kačlehy. Řidič osobního auta za ní to zřejmě přehlédl. Osobní vůz narazil do dodávky, odrazilo ho to do protisměru, kde se střetl s další dodávkou," popsala Věra Mžiková.