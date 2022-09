"V ulici Písecká vstoupil do silnice mimo přechod pro chodce cizinec (66 let), a to přímo do dráhy motocyklu Suzuki Gladius přijíždějícího od Prahy. Těžké zranění utrpěl nejen chodec, ale také motocyklista (39 let), kterého sanitní vůz odvezl do českobudějovické nemocnice. Jeho o rok mladší spolujezdkyně utrpěla lehké zranění, které si vyžádalo ošetření v Nemocnici ve Strakonicích. Příčina a okolnosti vážné dopravní nehody jsou v šetření strakonické policie," popsala mluvčí policistů Jaromíra Nováková.

Petra Kafková ze ZZS JČK potvrdila, že záchranáři na místě celkem ošetřili tři zraněné. "Chodec, starší muž, při střetu utrpěl těžká mnohačetná a byl bezprostředně ohrožen na životě. Po poskytnutí intenzivní resuscitační péče se zdravotníkům podařilo jeho stav stabilizovat a následně byl letecky transportován na ARO do nemocnice v Českých Budějovicích. Motocyklista utrpěl těžké poranění hlavy a horních končetin. Jeho stav si vyžádal uvedení do umělého spánku, po podání potřebných léků, uložení do celotělové vakuové matrace jej zdravotníci převezli na ARO nemocnice v Českých Budějovicích. Třetí zraněná osoba - spolujezkyně z motocyklu utrpěla středně těžká zranění trupu a končetin. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byla žena transportována na úrazové oddělení strakonické nemocnice," informovala.