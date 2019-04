Jak sdělila policejní mluvčí Lenka Pokorná, nákladní vozidlo poškodilo střechu a roh domu. "Nehoda je naštěstí bez zranění. V místě byl silný provoz, takže police dopravu odkláněla přes objízdnou trasu," sdělila Lenka Pokorná.

Podle informací Deníku se mělo jednat o polský kamion, který vsí projížděl a bokem zavadil o roh domu. Mělo to odnést pár tašek a odřený je i kousek fasády. Poškozený byl také bok kamionu a silnice byla chvíli neprůjezdná.

Silnice, na které se nehoda stala, je v současné době hojněji využívaná kvůli opravě hlavního tahu na Brno, a to v úseku od Horního Bolíkova až po hranici s krajem Vysočina. Objízdná trasa vede přes Dačice a Telč a mnozí si tudy cestu krátí. Ve Skrýchově je ale v jednom místě zúžená vozovka a kamiony zde mají problémy.

Na Jindřichohradecku je to v krátké chvíli již druhá nehoda, kdy auto narazilo do domu. Minulý týden ve Starém Městě pod Landštejnem řidič tahače se štěpkovačem nezvládl průjezd zúženým místem, zachytil o dům a převrátil se do zahrady.