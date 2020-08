KDY: 21. srpna

KDE: KC Jitka

V Kulturním centru Jitka v Jindřichově Hradci se koná v pátek 21. srpna party. Bude trvat od 20 h do tří do rána. Jaký je program? Na main stage vystoupí Refew – Blakkwood Records, FLUX, F.I.L., Peltone. Na Drumcity stage zahrají A-Cray – Let It Roll, Dopamin, Kespa, Wane, Davestate, The Fraction.