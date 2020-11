KDE: www.cbvk.cz/sifra

Pokud rády řešíte záhady, luštíte rébusy či máte rádi šifry, potěší vás online aktivita Jihočeské vědecké knihovny. Skryté indicie můžete hledat totiž i při online šifrovačce knihovny. Vhodná je pro děti od deseti let i celé rodiny nebo učitele s žáky. O co jde? Zapomnětlivý čtenář ztratil knihu s Rychlými šípy. A Rychlé šípy hledají cestu zpět do své knihy. Pomoct jim vrátit se můžete po přečtení první indicie na www.cbvk.cz/sifra. V katalogu knihovny hledejte knížku, kam se kamarádi dostali. V záložce Podrobné zobrazení vás čeká pokračování. Za správné rozluštění bude odměna.