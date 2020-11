KDY: Do 4. listopadu

I oblíbené prachatické farmářské trhy Oslava místní produkce se musely přesunout do virtuálního světa. Historicky první prachatický online trh začal včera. Objednávat však přes online formulář od farmářů, výrobců, aj. můžete na odkazu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevgYLCnLS2WhVy98-1kqqSzi3jigY89WZc67rBb3qeKHBZVg/viewform až do středy 4. listopadu a podpořit tím místní ekonomiku a zdravý životní styl. Zboží si vyzvednete v pátek 6. listopadu od 14 do 18 h na místě tržiště, na prachatické Skalce, avšak z výdejního okénka kavárny. V nabídce jsou zelenina, chléb, léčebné octy, bylinky, vejce a další. Na svátky se prý můžete těšit na dárkové balíčky místních produktů.