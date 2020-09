KDY: 12. až 20. září

KDE: Třeboň, Zámecká galerie

V zámecké galerii třeboňského zámku si od soboty můžete prohlédnout výstavu živých hub a fotografií hub. Na místě bude možné navštívit i houbařskou poradnu. Přijít můžete až do 20. září. Výstava je přístupná denně od 10 do 12 a od 13 do 17 h. Pořádá ji agentura Třeboňsko.