Adéla Záhorová je osmnáctá v Evropě

České Budějovice – Na mistrovství Evropy do 22 let v Gävle obsadila Adéla Záhorová (VS Tábor) osmnácté místo ve skoku dalekém výkonem 598 (571 – x – 598). K postupu do finále jí chybělo osm centimetrů.

Jak si povede Adéla Záhorová? | Foto: Deník/archiv VLM

Šimon Řehula (Sokol ČB) vyhrál běh na 1500 m v dorosteneckém čtyřutkání Slovensko-ČR-Maďarsko-Slovinsko v Trnavě. Časem 4:04,14 si vytvořil osobní rekord, letos je v ČR sedmý a v kraji mezi 17letými všech dob pátý – a to v nejlepší společnosti: 3:58,44 Kotek (Sokol) 2014 4:00,31 Strnad (NV) 2018 4:02,0 Dítě (Sj Pacov)1984 4:03,8 Fux (Sokol) 1975 4:04,14 Řehula Sokol) 2019 4:04,15 Šílený (Sokol) 2002 4:04,65 Hruška (Sokol)1993 4:04,81 Havlíček (Sokol) 2011 Řehula „prestižně“ v závodě porazil mj. Adensama, který se pyšní už časem 3:55,94! Tereza Babická (Sokol) byla druhá na 100 překážek výkonem 14,09, Karolína Podlahová (VS) třetí v tyči se 360 cm. Ceny Pacova ve vícebojích: Sedmiboj žákyň nedokončila Michaela Plešáková(VS), která mj. vyhrála výšku se 147 a byla druhá na překážkách 16,82. V pětiboji mladších žákyň byly 4.Barbora Kubánková (Sokol) se 2115 b. (vyhrála kriket 45,61, 5. Tina Stejskalová (Čéč) 1992 (druhá na 800 m 2:44,77) 7. Veronika Tylová(ČD) 1507. K Velké ceně Tábora ve středu 17. července jsou přihlášeni například Jan Veleba, Pavel Maslák, Angličan Theo Etienne s časem 10,26 na stovku, Jiří Polák, Matouš Boudný ze Sokola, z žen Klára Seidlová (11,58), na čtvrtce má nejlepší vizitku Ind Muhammed Anas 45,89, na 100 přek. Elisávet Pesirídouová z Řecka 13,26, na 110 m Valdó Szücs z Maďarska 13,52, ve výšce Japonec Ryo Sato už zdolal 227, v dálce je tabulkově nejlepší Abraham Saeneke z Ghany se 775, atd. Závody začnou v 15.50.

Autor: Vladimír Majer