Marek Welsch, rozehrávač J. Hradce: „Vzhledem k naší dosavadní bilanci a postavení obou soupeřů v tabulce se nám proti silné Opavě trochu roztřásla kolena. Ale nepředvedli jsme zas tak špatný výkon a domácím jsme vzdorovali do konce třetí čtvrtiny. Myslím, že děláme pokroky.“

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Do Opavy jsme vzhledem ke kvalitám soupeře jeli s velkým respektem. My máme nový tým, který se teprve sehrává, a myslím, že děláme pokroky. Konečný výsledek utkání je důsledkem toho, že Opava nás přeskákala a přestřílela. Díváme se dopředu a věříme, že úspěchy přijdou.“

Filip Zbránek, křídelník Opavy: ”Jindřichův Hradec má mladý tým, o kterém jsme věděli, že se nepoloží, ani když vysoko prohrává. To se přesně potvrdilo ve třetí čtvrtině, kdy soupeř využil našeho polevení v obraně a střeleckého výpadku. Ale doma jsme drama nepovolili a nakonec s přehledem vyhráli.”

Kryštof Vlček, asistent trenéra Opavy: „V prvním poločase jsme rychle získali náskok a vypadalo to na jasný výsledek. Soupeř však ve třetí čtvrtině proměňoval střelecké pokusy a před poslední části hry snížil na rozdíl dvanácti bodů. Naštěstí nás ve čtvrté čtvrtině bodově podržel Radek Kouřil a tak jsme se nemuseli bát o výsledek.“

Už úvodní perioda ukázala, kde Jihočechy tlačí bota, protože Opava polovinu svých bodů dosáhla z útočných doskoků. Během dalších pěti minut favorit navýšili převážně zpod koše náskok až na 46:25, který udržel až do konce první půle.

/FOTOGALERIE/ Ani ve svém šestém utkání po návratu do nejvyšší soutěže jindřichohradečtí basketbalisté neuspěli. Na palubovce Opavy prohráli 71:95 a o své premiérové vítězství v Kooperativa NBL budou usilovat v sobotu 9. října na domácí palubovce, kde přivítají Kolín (18 hodin).

