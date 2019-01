Jindřichohradecko – Okresní sdružení České unie sportu v Jindřichově Hradci ve spolupráci s vydavatelstvím Vltava Labe Media, marketinkovou společností Sport Action a Jindřichohradeckým deníkem jako mediálním partnerem vyhlásilo další ročník ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2018 okresu J. Hradec.

Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny 17. ledna v sále jindřichohradecké Střelnice. | Foto: Josef Böhm

Stejně jako v předchozích letech budou oceněni úspěšní sportovci ve třech hlavních kategoriích – dospělí, mládež do 18 let a kolektivy. Tělovýchovné jednoty, kluby a sportovní svazy nominovaly své úspěšné zástupce, z nichž na základě hlasování odborné poroty (výkonný výbor OS ČUS, starostové vybraných měst a obcí, novináři) vzešlo konečné pořadí.



Slavností vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2018 se uskuteční ve čtvrtek 17. ledna od 17 hodin v KD Střelnice v Jindřichově Hradci.



V rámci ceremoniálu bude dekorována i Sportovní hvězda Jindřichohradecka za letošní rok, kterou napříč všemi kategoriemi zvolili čtenáři Jindřichohradeckého deníku.



Zvláštní cenu města za dlouholetou a prospěšnou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu pak převezmou tři představitelé jindřichohradeckého sportovního dění a Česká unie sportu představí laureáta ceny Osobnost regionu.



Přinášíme kompletní přehled jednotlivců a družstev (bez uvedení pořadí), jež se probojovali mezi nejlepší.

Dospělí

Renáta Babická (Lokomotiva České Velenice), kuželky: 1. místo – mistrovství světa v tandemech mix; krajský přebor jednotlivců. 4. místo – mistrovství ČR v kombinaci.

Jana Benešová (Spolek orientačních sportů J. Hradec), orientační biatlon: 1. místo – mistrovství světa ve sprintu v kategorii do 21 let; mistrovství ČR ve sprintu. 4. místo – mistrovství světa ve štafetách.

Iveta Fairaislová Iveta (TC Vajgar J. Hradec), triatlon:1. místo – mistrovství ČR ve sprintu. 2. místo – mistrovství ČR v olympijském triatlonu. 6. místo – akademické mistrovství světa v triatlonu – štafety.

František Linduška, (TC Vajgar J. Hradec), triatlon: 1. místo – mistrovství ČR ve sprintu; akademické mistrovství ČR. 2. místo – Africký pohár jednotlivců; v anketě Král triatlonu. 5. místo – mistrovství Evropy; Světový pohár.

Pavla Schorná (Klub biatlonu Staré Město p. L.), letní biatlon: 1. místo – mistrovství ČR ve sprintu; mezinárodní závody ve sprintu, štafetách a s hromadným startu. Vítězka republikového žebříčku. 2. místo – mistrovství Evropy družstev. 4. místo – Světový pohár jednotlivců.

Mládež do 18 let

Lenka Bártová (KB Staré Město p. L.), letní biatlon – dorostenka: 1. místo – mistrovství ČR ve sprintu, štafetách a závodě s hromadným startem; mistrovství Německa ve sprintu, štafetách a závodě s hromadným startem; republikový žebříček Českého poháru.

Anežka Čurdová (Taekwon-do Třeboň), taekwon-do ITF – juniorka: 1. místo – mistrovství Evropy – sportovní boj, Czech Open – sportovní boj, mistrovství ČR – sportovní boj, technické sestavy a přerážecí techniky. 2. místo – mistrovství světa – sportovní boj, mistrovství Evropy – speciální techniky.

Tomáš Houdek (TJ Nová Včelnice), šipky – žák: 1. místo – mistrovství Evropy juniorů jednotlivců, párů a družstev; mistrovství ČR.

Jonáš Kešnar (Plavecký klub J. Hradec), plavání (ZTPS) – junior: 2. místo – World para swimming – 100 m znak. 3. místo – World para swimming juniorů – 200 m polohový závod, 400 m volný způsob a 100 m prsa.

Terezie Kinterová (Plavecký klub J. Hradec), plavání – starší žákyně: 1. místo – letní mistrovství ČR – 100 a 200 m motýlek, 800 m VZ. 2. místo – letní mistrovství ČR – 100 m a 400 m VZ.

Eliška Máchová (Taekwon-do Třeboň, taekwon-do ITF – juniorka: 1. místo – mistrovství ČR – sportovní boj; Czech Open – sportovní boj a technické sestavy; mistrovství Evropy – technické sestavy; Český pohár – sportovní boj a technické sestavy.

Barbora Mátlová (VK Vajgar J. Hradec), veslování – juniorka: 1. místo – mistrovství světa juniorů – osma; mezinárodní regata – dvojskif; mistrovství ČR – dvojskif, dvojka, čtyřka a osma.

Vít Masař (Karate J. Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo), karate – dorostenec: 1. místo – mistrovství ČR – kata; mezinárodní turnaj – kata. 2. místo – mezinárodní turnaj Grand Prix Ostrava – kata; 5. místo – mistrovství Evropy – kumite.

Michala Pospíšilová (VK Vajgar J. Hradec), veslování – juniorka: 1.místo – mistrovství Evropy – párová čtyřka; mezinárodní regata – párová čtyřka; mistrovství ČR – skif, dvojskif, dvojka, čtyřka a osma. 2.místo – mistrovství Evropy do 23 let – osma žen.

Marek Strnad (TJ Nová Včelnice), atletika – dorostenec: 1. místo – mistrovství Čech v běhu na 1500 m; republikové finále v přespolním běhu na 5000 m, 3. místo – halové mistrovství ČR mládeže v běhu na 1500 m.

Kolektivy

Basket Fio Banka J. Hradec – basketbal – muži: vedoucí tým I. ligy.

Házená J. Hradec – házená – mladší dorostenky: vicemistr ČR, dlouhodobě figuruje na špici I. ligy, vícemistr Česko-slovenského poháru.

Jiskra Třeboň – veslování – juniorky: 1. místo – mistrovství ČR družstev; MČR na dvojskifu a osmiveslici ve sprintu; MČR na standardní dráze – dvojskif, osma a čtyřka.

Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem – letní biatlon – dorostenci: 1. místo – mistrovství ČR ve sprintu (4x), v závodě s hromadným startem, ve štafetách (2x), vítěz republikového žebříčku, nejlepší tým v ČR.

Taekwon-do Třeboň – taekwon-do – juniorky: 1. místo – mistrovství ČR klubů.