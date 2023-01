Mistrovství republiky jsou vrcholné badmintonové akce. Kolik medailí jste nakonec vybojovali?

Ze všech šampionátů máme dohromady deset medailí, z toho čtyři zlaté, tři stříbrné a tři bronzové. Když budu konkrétní, tak František Vrchotický získal tři zlaté na mistrovství kategorie U13, Kryštof Klíma pak zlato, stříbro a bronz na šampionátu U15, stejný hráč pak i bronz na mistrovství U17. Daniel Dvořák přivezl dvě stříbrné z devatenáctek a Jan Janoštík bronz ze šampionátu dospělých. K tomu je ale potřeba připočíst i další medaile z turnajů v průběhu roku.

Takže spokojenost?

Velká spokojenost. Nejvíce nás těší, že úspěchy sbírají hráči všech věkových kategorií od nejmladších hráčů až po dospělé. Je to pro nás potvrzení toho, že to děláme dobře.

O budoucnost se tedy v klubu bát nemusíte?

To nemusíme. I naši nejmladší hráči už objíždějí turnaje v regionu i mimo něj a získávají medaile nejen ve své kategorii, ale i mezi staršími. Velký dík patří rodičům i trenérům, kteří s nimi na tyto turnaje vyrážejí a starají se tam o ně.

Zmiňovala jste i úspěchy na zahraničních turnajích. Můžete nějaké jmenovat?

V loňském roce proběhly tři velké akce: mistrovství světa juniorů ve Španělsku, mistrovství Evropy juniorů ve Slovinsku a mistrovství Evropy do patnácti let na Ibize. Na všech těchto vrcholných akcích reprezentace jsme jako oddíl měli své zástupce, a to Kryštofa Klímu na Evropě patnáctiletých, Daniela Dvořáka na obou juniorských šampionátech. Na mnoha dalších zahraničních turnajích pak naši hráči vybojovali medaile. A v poslední řadě nelze nezmínit vynikající působení Jana Janoštíka v rakouské extralize badmintonu, kde se svým oddílem ASV Pressbaum obsadil druhé místo a i nyní atakují nejvyšší příčku.

Spolupracujete také s jinými oddíly v regionu i mimo něj?

Pochopitelně, sdílené zkušenosti jsou k nezaplacení. V rámci JČBAS organizujeme pravidelná soustředění Oblastní talentové přípravy, kde se potkávají hráči ze všech oddílů v kraji a se kterými pomáhají i trenéři z těchto oddílů. A organizujeme i sokolské přebory pro hráče z celé republiky, kde úzce spolupracujeme s oddílem z Dobrušky.

Nejde tedy jen o trénování, ale i organizaci turnajů?

Přesně tak. Naše náplň není jen trénování a objíždění turnajů, mnoho jich i pořádáme a hráči z celé republiky pak jezdí za námi. I když je to mnohdy náročné, děláme to rádi.

Takže na to všechno nejste sama?

To ani nejde dělat v jednom člověku. Děti různých věkových kategorií mají tréninky dvakrát až čtyřikrát týdně, do toho turnaje, OTP, školení trenérů a rozhodčích a další věci. Je toho opravdu hodně. Naštěstí máme skvělý tým trenérů, kteří to s dětmi umí a neustále na sobě pracují. K tomu jsou další, kteří pomáhají s organizačními věcmi. A velké poděkovaní patří rodičům dětí. Ti s námi úzce spolupracují a jsou nám velmi nápomocni.

Jaké akce plánujete v tomto roce?

Hned na začátku února nás čeká velká akce, kterou bude mistrovství republiky dospělých a jedenáctiletých. Pořádáme ho v rámci Jihočeského badmintonového svazu a bude to největší akce letošního roku. Vzali jsme na sebe velkou zodpovědnost, protože dva šampionáty najednou ještě nikdo nepořádal. Ale rozhodli jsme se vrátit mistrovství republiky po šestnácti letech zase do jižních Čech a moc se na to těšíme. Dospělí budou hrát ve Sportovní hale, nejmladší v sobotu v Sokolovně, semifinále i finále pak odehrají v neděli po boku dospělých také ve Sportovní hale. V březnu nás čeká Sokol Cup, v červnu pak přebory České obce sokolské, oblastní přebory, do toho několik klasických turnajů. Nuda u nás rozhodně nehrozí.

Co říci závěrem?

Ještě jednou velké poděkování všem, trenérům, rodičům, dětem, za celý rok 2022 a mnoho štěstí a zdraví v roce letošním.