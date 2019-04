Basket Fio banka úvodní finálový duel I. ligy prohrála

Praha – Úvodní finálový duel play off I. ligy jindřichohradečtí basketbalisté nezvládli. Na palubovce pražské Get Better Academy Europe prohráli 79:86 a v neděli musí dohánět sedmibodové manko.

Jindřichohradečtí basketbalisté mají před druhým finálovým zápasem I. ligy o čem přemýšlet... | Foto: Jan Škrle

Hráči Fio banky na agresivně hrajícího soupeře těžko hledali recept a po celý zápas prohrávali. Pokud chtějí získat prvoligový titul a zajistit si následný barážový turnaj o účast v Kooperativa NBL na své půdě, musí soupeře porazit minimálně o osm bodů, neboť finále se hraje pouze na dva zápasy a rozhoduje prostý součet skóre z obou duelů. Jihočeši soupeře přivítají ve své hale v neděli 28. dubna od 18 hodin a budou potřebovat podporu příznivců. GBA Europe Praha – Basket Fio banka J. Hradec 86:79 (23:16, 44:35, 67:60) Body: Killeya-Jones 21, Pekárek 19, Konontšuk 16, Sisiho Jawara 15, Randuška 6, Novotný 5, Štafl 4 – Hubálek 17, Lipkins 15, Farský 15, Zuzák 13, Bašta 6, Stegbauer 5, Šoula 4, Jokl 2, V. Novák 2. Trojky: 8:5. Fauly: 27:23. Trestné hody: 24/20:32/26. Rozhodčí: Linhart, Znamínko, Ulrych. Diváci: 25.

Autor: Zdeněk Prager