„Brno má skvělé hráče, je to velmi dobře trénovaný tým. Jeho sílu musíme respektovat, ale na utkání se těšíme. Nejsme kompletní, na zranění se však nevymlouváme. Naše soupeře nezajímá, jaké překážky nám stojí v cestě. Každý klub má svoje výzvy a zaleží jen na tom, jak se k nim postaví,“ uvedl před cestou do Brna hlavní trenér GBA Fio banky Gilbert Abraham.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.