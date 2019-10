Jindřichohradecký tým se netají plány vrátit se po dvou letech do nejvyšší soutěže Kooperativa NBL a před sezonou spojil síly s úspěšnou mládežnickou akademií, která se k Vajgaru přemístila z Prahy. Vstup do soutěže však nově složenému souboru zatím nevyšel úplně podle představ, neboť v dosavadním průběhu má bilanci tří výher a dvou porážek, což jej řadí na čtvrté místo skupiny Západ.

„Myslím, že to bude velmi atraktivní duel pro všechny fanoušky. Čeká nás mimořádně kvalitní soupeř, který střílí v průměru téměř sto bodů na zápas. Z toho jasně vyplývá, že klíčem k úspěchu bude kvalitně zabezpečená obrana s koncentrací na nejlepšího střelce celé soutěže Šlechtu. Pokud se nám bude dařit plnit defenzivní úkoly, věřím, že se to blahodárně promítne i do útočné fáze a zápas dovedeme do vítězného konce,“ podotkl hlavní kouč GBA Lions Julián Beťko, jenž se může opřít především o bodový přísun amerického snajpra KJ Arringtona.

To písečtí Sršni prožívají skvělý start. Tým, který od nové sezony vede v roli hlavního kouče Jan Čech, vévodí průběžnému pořadí a všech šest dosavadních zápasů vyhrál.

„Na zápas se moc se těšíme. Bude to derby, ve kterém bude Hradec favoritem. Jsou to profesionálové a jediný tým, který před sezonou vyhlásil útok na postup. My favorité nebudeme, i když tabulka hovoří jinak. Zápas si budeme chtít užít. Nebude na nás v podstatě žádný tlak. Klub vypravuje do Hradce autobus. Věřím, že nás naši skvělí diváci opět poženou,“ uvedl Jan Čech, pro nějž bude mít tento souboj zvláštní nádech, neboť v minulosti, podobně jako zmiňovaný ostrostřelec Petr Šlechta, právě v dresu jindřichohradeckých Lions úspěšně působil.