Západočeši přijeli v nekompletním složení a během utkání se jim navíc zranili hned tři hráči základní rotace. Po první čtvrtině domácí hráči vedli o čtrnáct bodů, v poločase už o 31 a přestože ve druhém dějství snížili obrátky, do konce utkání svůj náskok ještě navýšil na rozdíl 41 bodů.

K vysokému vítězství opět nejvíce přispěl nejlepší střelec GBA Lions KJ Arrington, jenž zaznamenal 33 bodů.

„Měli jsme dominantní první poločas. Hráči plnili taktické pokyny v obraně a přecházeli snadno do rychlých útočných výpadů. Bohužel, stejně jako před tím proti USK Praha jsme ve druhé půli pod dojmem výrazného náskoku ztratili motivaci. To se mi nelíbí a musíme na tom zapracovat. Hráči si musí uvědomit, že nehrajeme jen na skóre, ale tak, abychom kvalitní hru předváděli v celém průběhu utkání. Musíme dál tvrdě pracovat, abychom se dostali do čela tabulky,“ podotkl Julián Beťko.

V dalším střetnutí se GBA Lions potřetí v řadě představí ve své hale, kde v pátek 22. listopadu přivítají Litoměřice (19 hodin). A soupeři mají hodně co vracet, neboť v úvodním kole na jeho palubovce utrpěli porážku 92:93 po prodloužení.

GBA Lions Jindřichův Hradec – Lokomotiva Plzeň 95:54 (25:11, 54:23, 75:36)

Body: Arrington 33, McLaughlin 13, Stormark 10, Bartoň 8, Šoula 7, Stegbauer 6, Borovka 6, Burda 5, Noumeros 5, Zuzák 2 – Honomichl 13, Karlíček 11, Partyngl 8, Bureš 6, Sůva 5, Baselides 5, Mach 2, Winter 2, Čabala 2. Trojky: 6:6. Fauly: 17:22. Trestné hody: 18/9:13:8. Rozhodčí: Šafařík, Barták. Diváci: 800.

I. liga mužů sk. Západ

1. Písek 9 8 1 887:688 17

2. J. Hradec 9 7 2 830:591 16

3. USK Praha B 9 6 3 634:602 15

4. Litoměřice 8 6 2 672:550 14

5. Polabí 8 5 3 696:656 13

6. Plzeň 9 4 5 689:676 13

7. Sokol pražský 9 3 6 660:784 12

8. Vyšehrad 9 3 6 502:610 11

9. Košíře 9 1 8 571:776 10

10. Liberec 9 1 8 535:743 10